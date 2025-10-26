Bayerns Footballer bleiben Jugendmeister! "Warriors" verteidigen Titel gegen NRW

Augsburg - Weder Hamburg noch Baden-Württemberg noch Nordrhein-Westfalen konnten gegen diese Defense punkten: Die Bavarian Warriors haben ihren Titel im Jugendländerturnier verteidigt.

Die Bavarian Warriors konnten sich ihre dritte Meisterschaft seit Bestehen des Turniers 1995 sichern. Und damit den Titel verteidigen. © Screenshot/Youtube/stream_team

Am Samstag und Sonntag trafen die Auswahlen der Nachwuchs-Teams beim jährlichen American-Football-Wettbewerb aufeinander.

Wie von vielen bereits erwartet wurde, standen die Rekord-Sieger aus NRW – mit zwölf Turniersiegen mit großem Abstand an der Spitze – und die Titelverteidiger aus Bayern im Endspiel.

Nach einem Touchdown in der ersten Hälfte konnten die Weiß-Blauen mit einer 7:0-Führung bereits den Endstand festlegen.

Die "Green Machine" aus NRW fand kein Mittel, die Defense der Warriors zu knacken, machte es jedoch bis zum letzten Drive spannend.

Erst 36 Sekunden vor Ende mussten sie nach dem verpassten vierten Versuch den Ball abgeben. In Victory-Formation konnte die Uhr dann abgelaufen werden lassen.