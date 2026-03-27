ELF am Ende: Insolvenzverfahren eröffnet, Teams verlassen Football-Liga

Hamburg - Die European League of Football (ELF) könnte nun endgültig vor dem Aus stehen. Nachdem bereits Mitte 2025 Meldungen über Inkasso-Stress, Vollstreckungsbescheide und Kontopfändungen bekannt wurden, wird es nun richtig ernst: Am Montag ist nun das Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Hamburg eröffnet worden.

War jahrelang gerne das Gesicht der von ihm Mit-Gegründeten European League of Football (ELF) und möchte heute am liebsten gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden: Football-Podcaster und TV-Kommentator Patrick Esume (52). © Jonas Walzberg/dpa

Über das Schicksal der ELF bestimmt nun kein Team mehr. Kein Geschäftsführer. Kein Football-Podcaster. Sondern ein Insolvenzverwalter.

Bekannt wurde die Liga als europäisches Sportprojekt vor allem durch den TV-Kommentator Patrick Esume (52).

Am Ende der vergangenen Saison zog er sich als Commissioner zurück. Beim Endspiel um den Titel war er selbst nicht einmal mehr vor Ort, als die Mannen der Stuttgart Surge den Titel holten.

Zu diesem Zeitpunkt zogen bereits seit Wochen und Monaten Berichte und Meldungen über Streits zwischen Ligaleitung und Teams, aber auch den Liga-Bossen untereinander ihre Kreise.

Nahezu über allem standen immer wieder Vorwürfe verschiedener Seiten, dass Gelder nicht wie abgemacht fließen würden.