03.03.2023 15:11 Blowout-Sieg gegen Crailsheim: Telekom Baskets Bonn liefern nächste Gala

Die Telekom Baskets haben in der Basketball-Bundesliga den zweiten Sieg in Blowout-Sieg in Folge gefeiert.

Von Florian Fischer

Bonn - Die Telekom Baskets Bonn haben sich von der Länderspielpause nicht aus dem Konzept bringen lassen und in der Basketball-Bundesliga (BBL) den zweiten Blowout-Sieg in Folge gefeiert. Topstar TJ Short II konnte mit den Telekom Baskets Bonn den zweiten Blowout-Sieg in Folge feiern. © Hendrik Schmidt/dpa Nach dem 91:57-Kantersieg gegen den Mitteldeutschen BC haben die Baskets Bonn auch die Merlins Crailsheim deutlich in die Schranken gewiesen. Der Tabellenzweite ließ den Gästen vor 4870 Zuschauern im Telekom Dome nicht den Hauch einer Chance und fertigte die Crailsheimer mit 101:83 ab. In der vom 29. Spieltag vorgezogenen Partie war Point Guard TJ Shorts II mit 17 Punkten Topscorer auf Seiten der Bonner. Zudem stellte der mazedonische Nationalspieler mit 15 Assists einen neuen Liga-Bestwert in dieser Spielzeit auf. Basketball Bundesliga Basketball-Bundesliga: Bonn hält Meister Alba auf Distanz Trotz des deutlichen Erfolges, äußerte Headcoach Tuomas Iisalo Kritik an seiner Mannschaft, die den 19. Sieg im 21. Saisonspiel feiern konnte. "Wir haben mit 18 Punkten gewonnen, aber zufrieden können wir nicht sein. Wir haben über lange Strecken nicht mit unserer Identität gespielt", bemängelte der Finne und kritisierte weiter: "Das können wir besser. In einzelnen Situationen haben Spieler aufgegeben. Das ist vollkommen inakzeptabel." Das nächste Spiel für die Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga steht am Sonntag an. Dann reisen die Bonner zu den Fraport Skyliners.

