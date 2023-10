Zum Auftakt: Vizemeister Baskets Bonn kassiert bittere Pleite

Roel Moors (44) und die Telekom Baskets Bonn kassierten zum Auftakt eine Niederlage. © Swen Pförtner/dpa

Aufgrund der langen Reise zum Intercontinental Cup in Singapur wurde das erste Saisonspiel der Telekom Baskets gegen Tigers Tübingen verschoben, sodass die Mannschaft des neuen Trainer Roel Moors (44) erst am gestrigen Sonntag in die neue Spielzeit gestartet ist.

Und zum Auftakt musste der Vizemeister eine bittere Pleite bei RASTA Vechta hinnehmen. Am Ende stand eine 79:84-Niederlage zu Buche. "RASTA Vechta hatte diesen Sieg absolut verdient, Gratulation dazu! Sie haben das ganze Spiel kontrolliert. Wir konnten zwar dranbleiben, dank individueller Klasse. Aber für mich war das von meiner Mannschaft eine inakzeptable Leistung", bemängelte der neue Headcoach den Auftritt seines Teams.

Zwar gerieten die Gäste schon früh in Rückstand, doch durch einen 11:2-Lauf konnten die Bonner das Spiel zunächst drehen. Zum Ende des ersten Viertels stand es aber aus Sicht der Rheinländer 25:28.

Der zweite Spielabschnitt spiegelte den ersten wider. Erneut konnten sich die Hausherren absetzen, ehe ein 7:0-Lauf die Baskets wieder heranbrachte. Mit einem 43:43-Unentschieden ging es dann in die Halbzeit.