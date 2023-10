Kuriose Szene in der Basketball-Bundesliga: Profi verliert Teil seines Zahnes und sucht ihn dann verzweifelt

Bonn - Das war eine ganz kuriose Situation, die es in der Basketball Bundesliga so noch nicht gegeben hat. Beim Spiel der TelekomBaskets Bonn gegen die Merlins Crailsheim verliert ein Top-Star einen Teil seines Zahns und sucht ihn anschließend überall!

Leo Westermann (31) suchte den verlorenen Teil seines Zahnes überall. © IMAGO / Beautiful Sports

Beim 90:68-Sieg der Bonner wird es kurz vor dem Ende des zweiten Viertels verrückt. Der französische Star der Gäste, Leo Westermann (31) will Punkte des Gastgebers verhindern, geht unter dem Korb ins Duell mit Harald Frey (26) und blockt dessen Wurfversuch.

Gegen den Franzosen wird technisches Foul gepfiffen, Bonn soll Freiwürfe bekommen. Doch Westermann redet sofort auf den Schiedsrichter ein, zeigt immer wieder auf seine obere Zahnleiste.

Die Zuschauer im Telekom Dome fangen an, zu pfeifen, weil sie denken, dass Westermann seine Strafe nicht akzeptieren will und rumdiskutiert. Dabei will er nur klarmachen, dass er aus dem Mund blutet und ihm ein Teil seines Zahnes fehlt.

Als der Schiedsrichter trotzdem das Foul gegen ihn anzeigt, mit dem er sogar vom Feld müsste (drittes technisches Foul), wird es wild.

Westermann rennt zum Zeitnehmer-Tisch und versucht erneut zu erklären, was los ist. Erst danach sieht sich der Unparteiische die Sache genauer an und stellt fest, dass es dem Franzosen tatsächlich um seinen Zahn geht. Das Foul wird zurückgenommen, der Franzose stürmt unter den Korb, die fieberhafte Suche beginnt.