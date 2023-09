Basketball-Weltmeister sind zurück: Doch plötzlich ist ihr Pokal weg!

Frankfurt am Main - Ihr Sieg im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft war eine Sensation! Am heutigen Dienstagvormittag wurde die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder (29) von zahlreichen Fans in Frankfurt am Main empfangen. Doch zunächst war Warten und Bibbern angesagt: Der Pokal der Basketballer war weg!