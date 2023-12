Darum warnt der Titans-Coach seine Spieler vor Düsseldorf

Dresden - "Schenk noch mal ein" gibt es sicherlich auch an der angeblich längsten Theke der Welt das ein oder andere Mal zu hören.

Titans-Trainer Fabian Strauß (30, M.) ist ein Freund von klaren Ansagen. Das gilt auch für das Spiel in Düsseldorf. © Lutz Hentschel

Die steht bekanntlich in Düsseldorf, und genau dort wollen die Dresden Titans auch ihrem nächsten Gegner so einiges einschenken – so, wie sie es schon bei den letzten beiden Spielen gemacht haben.

Um 19 Uhr ist für das Team von Fabian Strauß (30) Tip-off in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen.

Gegen den Zwölften ART Giants Düsseldorf soll für die Sachsen der siebte Saisonsieg her – auch, wenn der Titans-Coach mal wieder warnt: "Düsseldorf ist diese Saison deutlich ausgeglichener als in der letzten Spielzeit. Sie verfolgen einen etwas anderen Spielstil, welcher nicht mehr primär nur auf zwei Spieler ausgerichtet ist. Die Mannschaft hat also viele offensive Waffen, auf die wir vorbereitet sein müssen!"

Vergangenes Wochenende hatte Düsseldorf frei, zuvor gab es zwei Siege gegen die Artland Dragons (87:78) und Vechta II (88:84).