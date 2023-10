Das hat Geschäftsführer Born mit den Titans vor

Born: Vor vielleicht 30 Jahren habe ich zwei Grundkurse an der Sporthochschule belegt und interessiert mal Spiele angeschaut. Natürlich reicht das nicht. Mit Fabian Strauß, Rico Gottwald und vielen anderen im Umfeld gibt es hier echte Experten. Die nehmen mir die dümmsten Fragen nicht übel.

TAG24: Lernen Sie gerade den Basketball -Sport erst so richtig kennen?

Born: Natürlich ist der Grad der Professionalisierung im Fußball ein ganz anderer. Wir sind, was das betrifft, auch auf einem guten Weg. Wir wollen nachhaltige Strukturen entwickeln und wachsen. Da müssen wir noch das ein oder andere optimieren. Mit der guten Saison nach dem Aufstieg und dem starken Start diese Saison haben die Jungs gezeigt, dass sie eine gute Rolle spielen können. In der Organisationsstruktur hinken wir dem sportlichen Erfolg noch etwas hinterher.

TAG24: Ist das der einzige Unterschied zum Fußballgeschäft, in dem Sie lange tätig waren?

Born: Ich bin hervorragend aufgenommen worden. Es macht wirklich Spaß, weil man hier im Vergleich zum Fußball noch deutlich geerdeter und nicht so abgehoben ist. Der Sport steht bei den Titans im Vordergrund.

Bisher war Michael Born vor allem im Fußball tätig. Von 2016 bis 2020 bei Dynamo Dresden. © Lutz Hentschel

TAG24: Wie sind die Titans - gerade wirtschaftlich - im Vergleich zu anderen Vereinen aufgestellt?

Born: Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir unser Budget einhalten, es bestenfalls optimieren und Sponsoren dazu gewinnen. Mehr Zuschauer wünschen wir uns auch. Aber natürlich ist es nicht von Nachteil, mit Thomas Bohn eine Lokomotive zu haben. Viele andere Standorte sind aber auch gut aufgestellt. Den Vergleich hatten wir jetzt mit den Artland Dragons, die im kleinen Quakenbrück eine großartige Infrastruktur haben. Da haben wir schon noch Aufholbedarf.

TAG24: Was waren die ersten Punkte, die Sie in den drei Monaten angegangen sind?

Born: Nachdem ich mir ein umfassendes Bild gemacht habe, ging es um eine belastbare Budgetierung. Außerdem versuchen wir für unsere Zuschauer und Sponsoren ein besseres Erlebnis zu schaffen. Es ist ja bekannt, dass die Margon Arena nicht optimal ist. Wir nehmen das aber an und versuchen, daraus das Beste zu machen und neue Ideen reinzubringen.

TAG24: Was sind neben der Halle weitere Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Born: Ich habe viele Gespräche mit unseren Partnern geführt, das geht während der Saison natürlich weiter - hoffentlich auch noch mit neuen Sponsoren. Alles, was kaufmännisch anfällt, gehört in meinen Bereich. Dazu sollen auch die Strukturen in der Geschäftsstelle optimiert werden.

TAG24: Sind Ihre früheren Anstellungen dabei hilfreich?

Born: Was die Lizenzierungsverfahren betrifft, ist der Fußball wirklich weit. Da kann ich nur von profitieren. Trotzdem gibt es in jeder Sportart Besonderheiten.