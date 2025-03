Dreamer nicht zu stoppen! Play-off-Traum der Titans lebt weiter

Wes Dreamer (24, r.) lief gegen Bayreuth mit 39 Punkten so richtig heiß. © Lutz Hentschel

Da glänzte der eine der zwei US-Amerikaner der Dresden Titans mit satten 39 Punkten und steuerte zudem noch 15 Rebounds sowie jeweils einen Assist und einen Block bei.

Damit machte Dreamer fast die Hälfte der Punkte zum letztlich doch knappen 88:84 (22:21, 11:16, 28:21, 27:26)-Sieg gegen die Oberfranken. Vergangene Woche gegen Karlsruhe waren es 28 Punkte und zwölf Rebounds.

Der 24-Jährige läuft aktuell so richtig heiß und ist der Unterschiedspieler, den die Titans im Kampf um Play-off-Platz acht gerade brauchen. Denn das Wettrennen ist ein richtig enges Höschen, gleich fünf Teams auf den Plätzen sieben bis elf trennen nur ein Punkt.

"Wenn wir in die Play-offs kommen wollen, dann müssen wir Spiele auch mal nicht so schön gewinnen", befand Titans-Coach Fabian Strauß (32). Gegen Bayreuth bewies sein Team vor 2146 Zuschauern in der Margon Arena, was der Coach meinte.