Play-off-Chance fast verspielt, aber Titans-Kapitän Heck warnt vor Selbstmitleid

Dresden - Alles oder nichts? Der starke Tabellenführer Science City Jena ist Samstagabend (18 Uhr) zu Gast in der Margon Arena. Für die Dresden Titans geht es beim TAG24 -Gameday wohl um alles oder nichts. Denn nur ein Sieg hält die Play-off-Chance am Leben, muss auch Kapitän Sebastian Heck (29) im TAG24 -Interview zugeben.

Die Titans haben nach der knappen 88:89-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Tübingen nur noch geringe Chancen auf die Play-offs. © Lutz Hentschel

TAG24: Herr Heck, ist die bittere Niederlage in Tübingen raus aus den Köpfen?

Sebastian Heck: "In der Phase, in der man aktuell ist, muss man das schnell abhaken. Wir wissen, dass wir aufgrund unserer eigenen Fehler verloren haben. Darüber kann man aber nicht zu lange nachdenken. Wenn man in Selbstmitleid verfällt, kann man auch direkt aufhören."

TAG24: Für die Play-offs war das ein herber Rückschlag. Wie groß schätzen Sie die Chance noch ein?

Heck: "Die ist schon stark gesunken, da muss man realistisch bleiben. Wenn man aus eigener Kraft noch in die Play-offs kommen will, braucht man wohl fünf aus fünf Siegen. Mit ein bisschen Mithilfe reichen vielleicht noch vier. Es ist noch drin, aus eigener Hand ist es aber sehr schwer."