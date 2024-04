Dresden Titans verabschieden zwei absolute Leistungsträger

"Georg damals nach Dresden zu holen, war meiner Meinung nach eine der smartesten Entscheidungen, die hier am Standort getroffen wurden. Zum einen, weil Georg eine enorme Gewinner-Mentalität besitzt und alles dafür tut auf dem Feld erfolgreich zu sein. Zum anderen hat er der Mannschaft in den letzten fünf Jahren menschlich so viel gegeben", erklärt Coach Fabian Strauß (31).

Tanner Graham (27, l.) und Georg Voigtmann (29, r.) wollen sich mit einem Sieg verabschieden. © Lutz Hentschel

"Er hat das Team in schweren Zeiten zusammengehalten, war das Sprachrohr und gab auch mir immer gutes Feedback an die Hand. Davor und vor seinen sportlichen Leistungen kann ich einfach nur den Hut ziehen. Wir müssen dankbar sein, dass er so lange hier in Dresden war."

Zwei Jahre nach Voigtmann kam Tanner Graham (27) zu den Titans. Der Kanadier katapultierte sich in nur drei Jahren mit 1165 Punkten in 95 Spielen auf Platz sieben der Titans-Scorerliste.

Strauß: "Als wir Tanner damals in der ProB geholt haben, war er genau das Puzzlestück, was der Mannschaft noch gefehlt hatte. Er hat charakterlich jedes Jahr perfekt in das Team gepasst und es war immer eine Freude ihm beim Spielen zuzusehen".

Graham will sich künftig einem Studium in Kanada widmen. Seine Lücke wird nicht leicht zu füllen sein.

Die Titans verlieren einen "höchst ehrgeizigen und sympathischen Typ, dem ich für sein Studium und darüber hinaus nur das Beste wünschen kann", so der Coach.