Gebrauchter Tag für die Titans: Jede Menge Probleme und Missgeschicke

Dresden - Wie viel kann an so einem Tag eigentlich schiefgehen? Bei den Dresden Titans passte an diesem Samstagabend nicht viel. Los ging es mit den Problemen schon vor dem Spiel, abgeschlossen von der sechsten Niederlage hintereinander - 83:96 (23:27, 19:22, 24:19, 17:31) gegen die SparkassenStars Bochum.