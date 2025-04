Gute Nachricht für die Titans: Dreamer fehlt nicht so lang wie befürchtet

"Es ist nach dem Tübingen-Spiel dick geworden, da war wie ein kleines Ei drin. Wir kennen es von Grayson Murphy vergangene Saison , dass solche Schwellungen in der Mittelhand nicht so gut sind." Eine genauere MRT-Untersuchung hier in Dresden gab deutliche Entwarnung.

474 Punkte hat Dreamer bisher in der Saison für Dresdens Korbjäger erzielt - das ist Platz sechs in der gesamten ProA.

"Er fühlt sich von Tag zu Tag ein bisschen besser. Wir müssen schauen, ob er nächste Woche schon wieder voll in den Kontakt gehen kann", ist auch Strauß erleichtert. "Was das für unsere Play-off-Chancen bedeutet? Wir müssen so oder so in Hagen gewinnen!"