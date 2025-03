Titans: Top-Scorer Dreamer droht bis Saisonende auszufallen

Dresden - "Was wäre, wenn ein Raymar Morgen bei Jena gespielt hätte, oder noch ein paar andere?", stellte Fabian Strauß (32) direkt die Gegenfrage. Der Coach der Dresden Titans wollte die am Ende doch recht knappe Niederlage gegen Science City Jena nicht am Ausfall von Wes Dreamer (24) festmachen.