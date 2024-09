Neue Gesichter in der Margon Arena: Titans testen gegen Erstliga-Klub

Dresden - Nur noch knapp eine Woche, dann starten die Dresden Titans in die neue Saison der ProA. Wer nicht mehr so lange warten kann, hat bereits heute ab 17 Uhr die Chance, Dresdens Korbjäger live zu erleben.

"Bisher ist keiner dabei, bei dem ich sage, den will ich nicht mehr wiedersehen. Die Jungs können auch ein bisschen was, ich freue mich auf die Saison", gesteht Daniel Kirchner.

Denn zur Generalprobe empfangen die Titans den tschechischen Erstligisten BK Decin in der Margon Arena.

Deswegen mahnt auch Coach Fabian Strauß: "Wir müssen realistisch bleiben und sehen, dass es nicht so laufen wird wie in den vergangenen Jahren. Wir müssen intensiver arbeiten und Dinge, die in den letzten Jahren drin waren, wieder aufholen und neu strukturieren. Wir müssen uns als Mannschaft erst einmal weiterhin finden und Schritte nach vorn machen."