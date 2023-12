So blickt Titans-Coach Strauß auf das Basketball-Jahr 2023 zurück

Fabian Strauß (30) blickt stolz auf das Jahr 2023 zurück. © Lutz Hentschel

TAG24: Fabian, die Pause ist nur kurz, wie verbringen Sie die Tage ins neue Jahr?



Fabian Strauß: "Es wird ein kleiner Mix aus freihaben und die Spannung hochhalten. Wir müssen weiter an unseren Sachen feilen, dürfen daher im Training auch die Intensität nicht senken."

TAG24: Wie blicken Sie auf das Basketball-Jahr 2023 zurück?

Strauß: "Allgemein überwiegen immer noch viel Stolz und viel positive Energie. So, wie die vergangene Saison mit den Play-offs und dem Pokalspiel zu Ende gegangen ist, muss man es schon in den Ordner 'Überperformen' packen. Das, was bis jetzt in der neuen Saison passiert ist, ist die Realität."

TAG24: Wie blicken Sie auf das neue Jahr?

Strauß: "Mit viel Mut, weil Basketball in Dresden immer mehr ankommt. Der Zuspruch ist sehr positiv und ich hoffe, dass wir den Schwung ins neue Jahr mitnehmen und uns noch positiv entwickeln können - strukturell und spielerisch. Sodass wir die Sportart für Dresden noch interessanter machen können."