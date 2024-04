So geht es bei den Titans nach den ersten bekannten Abgängen weiter

Dresden - Langweilig war sie mit Sicherheit nicht, die Saison der Dresden Titans . Das Happy End in Form der Play-offs haben die Basketballer aus der Landeshauptstadt trotz des Sieges gegen Bremerhaven knapp verpasst. Jede Menge Emotionen gab's im letzten Heimspiel trotzdem.

"Ich glaube, dass da jetzt ein kleiner Umbruch kommen wird. Aber das ist im Sport so. Du hast selten die Möglichkeit, fünf, vier oder drei Jahre zusammenzuspielen. Wir waren hier in einem kleinen Paradies. Jetzt sind wir wieder im Realismus und wir müssen vieles neu aufbauen", erklärt der 31-Jährige.

Spätestens am Montag danach beginnt für Coach Fabian Strauß (31), der nun auch als Sportchef fungiert , die Arbeit für die neue Saison.

Gottwald hat bereits seinen neuen Job als Manager des Heinz-Steyer-Stadions angetreten, Graham und Voigtmann werden am Samstag in Gießen ihr letztes Spiel bestreiten.

Mit Sportgeschäftsführer Rico Gottwald (35), Kapitän Georg Voigtmann (29) und Punktegarant Tanner Graham (27) wurden am Sonntag gleich drei Größen verabschiedet.

Doch bei zwei Neuen wird es nicht bleiben: "Wenn du jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, musst du strukturell ein bisschen was verändern. Der nächste Schritt ist dauerhaft in den Play-offs zu sein. Dafür musst du finanziell was verändern."