Titans: Neuer US-Amerikaner soll wieder für Siege sorgen

Casey Bryan Benson (28, r.) soll die Dresden Titans wieder auf die Siegerstraße führen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hahn

Mit Casey Bryan Benson (28) wurde ein ProA-erfahrener Point Guard in die Landeshauptstadt gelockt.

"Nach der Verletzung von Grayson ist uns bewusst geworden,dass wir nochmal aktiv werden müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Deswegen haben wir in den letzten Wochen intensiv den Markt nach einem Point Guard sondiert, um Daniel Kirchner und Koen Sapwell zu entlasten und sie gleichzeitig wieder auf ihren eigentlichen Positionen einsetzen zu können", erklärt Fabian Strauß (30).

Der Titans-Coach ist sich sicher: "Casey passt gut in das Profil, welches wir gesucht haben und ich bin sehr froh, dass die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren die Verpflichtung möglich gemacht haben.

Benson ist schon viel herumgekommen. 2014 startete die Karriere des US-Amerikaners in der NCAA bei den Oregon Ducks und später bei den Grand Canyon Antelopes.

2018 schlug er erstmals in Europa auf, spielte in der Slowakei, in Finnland, in Bulgarien sowie der Benelux-Liga erstklassig.