Halbfinale! Deutscher Siegeszug bei der WM geht weiter

Manila (Philippinen) - Und plötzlich stehen sie im Halbfinale! Deutschlands Basketballer sind bei der in Asien ausgetragenen Weltmeisterschaft weiter auf Kurs. Am Mittwoch schaltete das Team um NBA-Star Dennis Schröder Lettland mit 81:79 (36:34) aus.

Schon vor dem Tip-off gegen Lettland gab es einen zusätzlichen Schub, Franz Wagner war endlich bereit für sein Comeback. Der NBA-Profi kehrte ins Aufgebot zurück, nachdem er wegen einer Knöchelverletzung vom Auftakt vier Spiele verpasst hatte. In der Startformation stand der 22-Jährige nicht, erneut begann Isaac Bonga.

Es winkt die zweite WM-Medaille der Geschichte, dazu noch am Mittwoch das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 . Verliert Slowenien am Nachmittag (14.30) im Viertelfinale gegen Kanada, fährt die deutsche Mannschaft nach Paris.

Zum bislang letzten Mal stand Deutschland 2002 im Halbfinale, damals sicherte sich das Team um Turnier-MVP Nowitzki in Indianapolis/USA Bronze.

Die Auswahl um den lange enttäuschenden Kapitän Dennis Schröder schlug Außenseiter Lettland im Viertelfinale von Manila/Philippinen mit 81:79 (36:34), am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) gibt es im Duell mit dem fünfmaligen Weltmeister die erste von zwei Chancen auf die erträumte Medaille.

Erstmals seit der Ära Dirk Nowitzki stehen die deutschen Basketballer nach einem nervenzehrenden Kraftakt wieder in einem WM-Halbfinale und fordern nun Topfavorit USA heraus.

Deutschlands Stürmer Daniel Theis (l.) und Center Johannes Voigtmann (r.) verteidigen Lettlands Stürmer Rolands Smits. © Michael Conroy/AP/dpa

Der Start verlief wie zuletzt holprig, besonders im Angriff. Von den ersten neun Würfen fiel nur einer, die Letten führten früh mit zehn Punkten Unterschied (13:3/7. Minute) - Herbert nahm eine Auszeit. Kurz zuvor war Wagner auf das Feld gegangen (5.), sein erster Dreier saß.

Wieder war es die Bank, die das deutsche Team zurück ins Spiel brachte. Moritz Wagner sorgte mit einem krachenden Dunk für die erste Führung (17:16/11.), auch Johannes Thiemann brachte in dieser Phase viel Energie und Punkte.

Schröder war lange kein Faktor, traf rein gar nichts und ging nach neun Fahrkarten ohne einen Korberfolg in die Pause. Davis Bertans von Oklahoma City Thunder, einziger NBA-Profi im Kader der Letten, hatte bis dahin vier von fünf Dreiern verwandelt.

Schröder gelangen die ersten Punkte zum 40:42, Rückkehrer Franz Wagner kam jetzt immer besser ins Spiel, doch es blieb in der Mall of Asia Arena eng. Die Führung wechselte hin und her.

Anfang des Schlussviertels war es ein 8:0-Lauf in weniger als zwei Minuten, der den Favoriten auf die Siegerstraße brachte. Schröder (9 Punkte) blieb zunächst glücklos, stellte dann aber in der heißen Phase auf 79:69 (38.). Das DBB-Team um seinen starken Topscorer Franz Wagner (16 Punkte) wackelte danach bedenklich, Bertans vergab in der Schlusssekunde den Wurf zum Sieg.