Nächtlicher Nordkorea-Schreck: Raketenalarm weckt deutsche Basketballer!

Die Menschen auf der Insel hatten eine Warnung nach einem Raketenstart in Nordkorea auf ihre Handys erhalten. Nach dem offenbar gescheiterten Versuch, einen Spionagesatelliten ins All zu schicken, gab es aber schnell Entwarnung.

"Ich dachte zuerst, dass es an der Tür geklingelt hat. Ich war etwas überrascht", sagte Herbert am Donnerstag, fast genau 24 Stunden, bevor Kapitän Dennis Schröder (29) und Co. zum WM-Auftakt am Freitag (14.10 Uhr) gegen Gastgeber Japan gefordert sind.

Während der NBA-Profi kurz vor Beginn der Mission WM-Medaille in Ruhe träumte, riss der ohrenbetäubende Ton der Warnmeldung am Donnerstagmorgen Bundestrainer Gordon Herbert (64) und Wagners Teamkollegen aus dem Schlaf.

Point Guard Dennis Schröder (29, M.) befindet sich im Moment in Bestform. © Harry How/Getty Images via AFP

Sollte er auch nicht. Denn am Freitag müssen die Japaner zum Auftakt der schweren Vorrundengruppe E mit Mitfavorit Australien und Geheimtipp Finnland zwingend geschlagen werden, wenn es im Turnier weit gehen soll - zumal sie ohne ihren besten Spieler Rui Hachimura (25) antreten.

"Auf jeden Fall ist das ein Must Win. Jedes Spiel, jeder Sieg und jeder Punkt in der Gruppe zählen, weil alles mitgenommen wird", sagte Andreas Obst (27).

Nach der Gruppenphase, in der nur die ersten beiden Teams weiterkommen, geht es in einer Zwischenrunde in Okinawa, in der wohl unter anderem Slowenien mit Superstar Luka Doncic (24) wartet, um das Ticket für die K.o.-Runde in Manila.

Nach EM-Bronze im Vorjahr und den tollen Auftritten in der WM-Vorbereitung gegen Kanada und die USA, die Deutschland in Abu Dhabi fast besiegt hätte, scheint bei der WM alles drin. Sogar der ganz große Wurf. Als X-Faktor dafür braucht es vor allem einen Dennis Schröder in Galaform.

Und der deutsche Anführer deutete in den Testspielen an, dass er sich stetig der besten Version seiner selbst nähert. "Der Typ ist ein Biest", lobte Wagner: "Der gibt als Leader uns nicht die Chance, nicht mitzuziehen."

Die Voraussetzungen sind also ideal, die Stimmung ist locker und gelassen. Nicht nur bei Moritz Wagner, der am Donnerstag in Badelatschen und am Handy daddelnd durch die Lobby des Hilton-Hotels im "American Village" schlurfte.

Dort, nahe der amerikanischen Militärbasis, sind die Deutschen in der Stadt Chatan untergebracht - und bislang schwärmen alle aus dem deutschen Lager von den japanischen Gastgeberqualitäten.