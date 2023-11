NBA-Star muss Tattoo abdecken - der Grund ist kurios!

Charlotte (USA) - Kuriose Bilder in der amerikanischen NBA! LaMelo Ball (22), Point Guard der Charlotte Hornets, läuft seit Neuestem bei Spielen mit einem großen Stück Tape am Hals herum - weil die Liga ihm vorschreibt, dass er ein Tattoo abdecken muss!

Doch diese Begründung will die NBA nicht gelten lassen.

Der Basketballer selbst erklärte, dass es sich bei den Buchstaben lediglich um eine Abkürzung seines Zweitnamens handele, das LF also nicht für die Marke, sondern den Namen LaFrance stehe. Außerdem habe sein Onkel dieselben Initialen gehabt.

Denn der 22-Jährige besitzt, in Anlehnung an seinen Zweitnamen, eine Modemarke namens LaFrancé, deren Logo verdächtig den Buchstaben auf Balls Hals ähnelt.

Der Grund für die ungewöhnliche Maßnahme: Nach Ansicht der Liga verstößt Balls Tattoo gegen eine Regel, laut der Spieler während NBA-Partien keine kommerziellen Logos am sichtbar am Körper tragen dürfen.

Es ist weder ein neues Tattoo noch ist es eine neue Regel, doch seit ein paar Tagen muss LaMelo Ball seine Tätowierung am Hals abdecken, wenn er von der NBA keine Geldstrafe aufgebrummt bekommen will - dabei handelt es sich lediglich um die Buchstaben LF!

Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Noch in der Woche zuvor hatte LaMelo Ball (22) ohne Tattoo-Pflaster auflaufen dürfen. © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Gemäß dem Tarifvertrag ist es den Spielern untersagt, während der Spiele kommerzielle Logos oder Unternehmensinsignien auf ihrem Körper oder in ihren Haaren zu tragen", erklärte Ligasprecher Tim Frank gegenüber ESPN.

"Wir versuchen, diese Regel vernünftig durchzusetzen, in Übereinstimmung mit ihrem Zweck und unter Berücksichtigung der Bemühungen der Spieler, sich auf nicht-kommerzielle Weise auszudrücken."

Und stellte fest: "LaMelo Balls Nackentätowierung ist jedoch ein klarer Verstoß gegen die Regel, und dementsprechend muss er sie abdecken."

Auch wenn der All-Star-Guard von 2022 versuchte, mit Tattoos anderer Spieler, die man als Markenlogos wie Warner Bros oder Michelin interpretieren könnte, zu argumentieren, lehnte die NBA dies mit der Begründung ab, dass diese Profis keine kommerziellen Partnerschaften mit den jeweiligen Unternehmen gehabt hätten.

So muss der 22-Jährige seinen Körperschmuck also weiterhin abdecken, will er keine Geldstrafe riskieren.

Übrigens: Die Tattoo-Strafe scheint in der Familie zu liegen. Schon Balls großer Bruder Lonzo (26) war 2018 von der NBA dazu verdonnert worden, eine "Big Baller Brand"-Tätowierung abzudecken - ebenfalls ein Unternehmen der Familie Ball.