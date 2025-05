Enges Rennen um Play-offs! Niners müssen heute in Hamburg ran: "Wir schauen nur auf uns"

Chemnitz - So spannend war die Basketball-Bundesliga lange nicht! Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde haben erst zwei Teams die Tickets für die Play-offs gebucht.

Victor Bailey (26, M.) & Co. winkt mit zwei Siegen zum Hauptrunden-Abschluss sogar noch Platz vier. © imago/Fotostand

Zwei weitere Mannschaften haben zumindest die Teilnahme an den Play-ins sicher. Ab Rang fünf (Niners Chemnitz) kämpfen gleich zehn Klubs um eine Verlängerung der Spielzeit.

Die Niners müssen am Mittwoch (18.30 Uhr) bei den Hamburg Towers antreten. Gewinnen sie, dürfte der direkte Play-off-Einzug perfekt sein. Selbst Rang vier und das damit verbundene Heimrecht ist dann noch drin.



Die Hamburger sind nach drei Niederlagen in Folge auf Platz zwölf abgerutscht. Rechnerisch ist für sie Platz fünf noch im Rahmen der Möglichkeiten. Sie haben zweimal Heimrecht: gegen Chemnitz und am Sonntag gegen in Ulm.

"Wir schauen nur auf uns. Wir rechnen nicht, sondern wollen beide Spiele gewinnen", betont Top-Scorer Victor Bailey (26), der mit den Niners am letzten Spieltag nach Oldenburg muss.

Im Hinspiel Mitte Januar behaupteten sich die Chemnitzer mit 69:60. Den direkten Vergleich werden die Sachsen im Auge behalten. Er entscheidet bei Punktgleichheit der Teams über die bessere Platzierung.