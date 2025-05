Roman Bedime mit neuer Bestleistung: Niners springen auf Platz vier!

Niners-Youngster Roman Bedime traf gegen Hamburg alle sechs Würfe aus dem Feld und erzielte mit 15 Punkten einen neuen persönlichen Bestwert.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Spätestens als Rodrigo Pastore (52) am Mittwochabend in Hamburg Youngster Roman Bedime (23) aufs Parkett schickte, war klar: Hier läuft einiges nicht so, wie es sich der Niners-Headcoach vorgestellt hat. 12:29 lag sein Team nach dem ersten Viertel zurück, 35:50 zur Pause, 35:57 drei Minuten nach Wiederbeginn.

Youngster Roman Bedime (23, l.) nutzte gegen Hamburg seine Chance. © IMAGO / HMB-Media Bedime nutzte seine Chance. Er brachte frischen Wind. Er erkämpfte Rebounds. Er traf alle sechs Würfe aus dem Feld, nutzte drei seiner vier Freiwürfe und schaffte mit 15 Punkten einen neuen persönlichen Bestwert. Der 23-Jährige hatte großen Anteil am bärenstarken Comeback der Niners, die 67 Sekunden vor Ende der Partie erstmals in Führung gingen und am Ende 93:88 gewannen. "Ich glaube, uns ist erst in der Halbzeitpause richtig bewusst geworden, wie wichtig dieses Spiel für uns ist", betonte Bedime nach dem 18. Saisonsieg bei DYN: "Und dann haben wir auf einmal gekämpft und wurden wieder belohnt." Niners Chemnitz Nichts für schwache Nerven! Niners siegen erneut in der Verlängerung Ihre letzten beiden Heimspiele gewannen die Niners in der Verlängerung. Das Fünf-Minuten-Drama blieb ihnen in Hamburg erspart, weil den Hausherren zusehends die Kraft ausging und ihr bester Mann Brae Ivey (17 Punkte, sechs Assists) in der heißen Phase mit fünf Fouls draußen saß.

Fahren die Niners in Oldenburg den vierten Sieg in Folge ein?