Kein anderer deutscher Sportler verdient so viel wie er! Dabei kennt ihn hier kaum jemand

Wie der berüchtigte NBA-Insider Adrian Wojnarowski auf X verkündete, wechselt der Center zur kommenden Spielzeit von den New York Knicks zu den Oklahoma City Thunder. Dort soll er in drei Vertragsjahren unfassbare 87 Millionen Dollar (umgerechnet rund 81 Millionen Euro), also 29 Millionen Dollar pro Jahr verdienen! Immerhin zwei der drei Jahre seien garantiert.

Hartenstein könnte nicht nur der finanzielle, sondern auch der große sportliche Erfolg bevorstehen. © Tim Nwachukwu/Getty Images via AFP

Kaum verwunderlich, dass Hartensteins neues Gehalt also für viele eine fette Überraschung ist. Mit 7.8 Punkten, 8.3 Rebounds und 2.5 Assists pro Spiel war er in der zurückliegenden Saison zwar ein solider Big-Man, aber alles andere als ein Superstar.

Doch in Oklahoma glaubt man an das Potenzial des ehemaligen TSV-Quakenbrück-Spielers. Er scheint perfekt in das junge, schnelle Team zu passen. Außerdem explodieren die Gehaltsgefüge in der stärksten Basketball-Liga der Welt seit Jahren auf immer neue, absurd wirkende Ebenen.

Auch wenn Hartenstein in der erfolgreichen und eingeschweißten DBB-Nationalmannschaft derzeit keine Rolle spielt, könnte es bei dem 26-Jährigen dennoch kaum besser laufen.

Erst vor wenigen Wochen kam sein Sohn zur Welt. In Oklahoma wartet auf ihn nun obendrein nicht nur die fette Kohle, sondern womöglich auch der große Erfolg. Die Thunder waren in der vergangenen Saison eines der stärksten Teams der Liga und werden 2024/25 als einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel gehandelt.

Übrigens: Ein deutscher Sportler kann Hartenstein seinen Platz in der Gehaltsliste dann doch noch streitig machen! NFL-Receiver Amon-Ra St. Brown (24) könnte in den nächsten vier Jahren 120 Millionen US-Dollar (knapp 112 Millionen Euro) verdienen! Garantiert sollen davon allerdings "nur" 77 Millionen sein - der Rest hängt von seinen und den Leistungen seiner Detroit Lions ab.