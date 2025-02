Kinder sollen es nicht erfahren: Aus diesem Grund blockiert Witwe Film über Kobe Bryant

Los Angeles (USA) - Kobe Bryant (†41) gehört zu den besten Basketball-Spielern aller Zeiten, sein tragischer Tod bei einem Helikopterabsturz im Jahr 2020 erschütterte nicht nur seine Familie, sondern auch unzählige NBA-Fans weltweit. Obwohl seitdem schon zahlreiche Produzenten an Witwe Vanessa Bryant (42) herangetreten sein sollen, ist noch keine Film-Biografie zustande gekommen. Das hat einen Grund.

"Vanessa ist sehr um das Erbe ihres verstorbenen Mannes besorgt - und das ist auch ihr gutes Recht", so die Quelle. Im Hinblick auf einen möglichen Film beharre sie darauf, gemeinsam mit ihren Kindern die Themen zu bestimmen.

Am 1. September 2004 wurde das Verfahren schließlich eingestellt, da das mutmaßliche Opfer aufgrund des öffentlichen Drucks nicht mehr vor Gericht aussagen wollte.

Wie eine der Familie nahestehende Quelle der britischen Boulevardzeitung The Sun verriet, lehnte die 42-Jährige bislang jegliche Film-Avancen zum Schutz ihrer Kinder ab.

Kobe Bryant (†41) und seine Ehefrau Vanessa (42) waren bis zum Tod des Basketballers rund 19 Jahre verheiratet. © Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Für sie ist es wichtig, dass sie Teil des kreativen Prozesses ist und eine führende Rolle in der Produktion einnimmt", offenbarte der Insider darüber hinaus.

Sollte das nicht möglich sein, dann habe Vanessa bereits "über ihre Anwälte und Berater klargestellt, dass bei einem Projekt über ihren verstorbenen Ehemann, unabhängig davon, ob sie es leitet, das Wohl ihrer Kinder berücksichtigt werden muss", hieß es zudem.

Die Witwe möchte nicht, dass "ihre Familie durch eine Verunglimpfung der Wahrheit oder eine falsche Darstellung dieser schwierigen Zeit Schaden nimmt".

Kobe Bryant verunglückte gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna sowie sieben weiteren Menschen am 26. Januar 2020 bei einem Helikopterabsturz bei Calabasas in der Nähe von Los Angeles. Für die in der US-Metropole ansässigen Lakers ging er rund 20 Jahre auf Korbjagd.