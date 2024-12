Nächster Schock! Einbruch in Anwesen, Sport-Superstar ausgeraubt

Der slowenische NBA-Star Luka Dončić (25) ist Opfer eines Einbruchs geworden. © Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ein bislang noch unbekannter Täter ist in das Haus des NBA-Superstars in Dallas eingedrungen und hat Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich mitgehen lassen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien.

Wie aus einem internen Polizeibericht hervorgeht, der "The Dallas Morning News" vorliegt, sei bei dem Einbruch am vergangenen Freitag Schmuck in Höhe von 30.000 US-Dollar (umgerechnet rund 28.800 Euro) gestohlen worden.

Demnach habe der Gesuchte zwischen 17 und 21 Uhr (Ortszeit) ein Fenster des Gebäudes eingeschlagen und sich so unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft.

"Zu diesem Zeitpunkt war niemand zu Hause und zum Glück sind Luka und seine Familie in Sicherheit", erklärte Lara Beth Seager, Managerin des 1,98 Meter großen Profis der Dallas Mavericks, gegenüber der US-amerikanischen Tageszeitung. "Luka hat Anzeige bei der Polizei erstattet und die Ermittlungen laufen."