Einbruch beim Fußball-Traumpaar: Diebe klauen Alisha Lehmanns Klunker!

Turin (Italien) - Im Sommer wechselten Alisha Lehmann (25) und ihr Freund Douglas Luiz (26) gemeinsam zu Juventus Turin, nun erlebte das Fußball-Traumpaar in der Piemont-Metropole allerdings sein blaues Wunder. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Diebe in die Villa der beiden Profis ein.