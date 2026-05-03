03.05.2026 17:25 2000 Niners-Fans feiern hauchdünnen Sieg bei Alba Berlin

Mit zwei Freiwürfen sorgte Corey Davis am Sonntag sechs Sekunden vor dem Ende für den 84:82 (52:39)-Sieg der Niners Chemnitz beim Tabellenzweiten Alba Berlin.

Von Olaf Morgenstern

Berlin/Chemnitz - Was für ein Wahnsinns-Finale am Sonntag in der Uber Arena. Mit zwei Freiwürfen sorgte Corey Davis sechs Sekunden vor dem Ende für den 84:82 (52:39)-Sieg der Niners Chemnitz beim Tabellenzweiten Alba Berlin.

Rund 2000 Chemnitzer feuerten die Niners am Sonntag in der Berliner Uber Arena an. © imago/Contrast Die Gastgeber hatten nach den Davis-Treffern den letzten Angriff. Der Dreier von Moses Wood verfehlte den Korb. Das Geburtstagskind - er wurde am Sonntag 27. Jahre alt - ging als tragischer Held vom Parkett. Die Teams aus Rostock (89:79 gegen Jena) und Oldenburg (98:95 in Trier) waren am Samstag mit ihren Siegen in der Tabelle an den Niners vorbeigezogen. Mit dem Zittersieg kehrte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore auf Play-In-Platz zehn zurück. Unter den 10.000 Zuschauern in der Uber Arena: fast 2000 Chemnitzer! Die sahen einen beeindruckenden Start ihres Teams. Kevin Yebo sorgte mit sieben Punkten in Folge für die 16:7-Führung (5.). Niners Chemnitz Niners-Star Davis lässt die Halle beben: "Das sind die Momente, die wir alle lieben!" Amadou Sow stellte mit seinem Korbleger nach sieben Minuten auf 25:12.

Niners hatten am Sonntag Kraft und Überzeugung