Niners-Spieler Lockhart: "Wir haben ein weiteres Ziel!"

Chemnitz - Er spielt so lange wie kein anderer aus dem Kader der Niners Chemnitz in der Bundesliga, doch die vergangenen Tage waren auch für Dominic Lockhart (29) außergewöhnlich, extrem emotional und der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Am Rande der Party für den Europe-Cup-Sieger nahm sich der 29-Jährige Zeit für TAG24.