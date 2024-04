Europe-Cup-Sieg zahlt sich aus! Niners Chemnitz freuen sich über langfristigen Sponsorenvertrag

Chemnitz - 20 Stunden nach dem grandiosen Empfang durch die Fans vor dem Chemnitzer Rathaus durften die Korbjäger der Niners am Montag einen trainingsfreien Tag genießen. In die Halle des Feel Good Clubs gingen die meisten Korbjäger trotzdem. Sie trainierten individuell.

Wichtiger Sponsorentermin am Montag im Feel Good Club: Kapitän Jonas Richter, Sylvio Krause (Bürgermeister von Amtsberg), eins-energie-Geschäftsführer Roland Warner und Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold freuen sich über die langfristige Zusammenarbeit. © Olaf Morgenstern

Kapitän Jonas Richter (26) stand etwas abseits von seinen Teamkollegen bei einem wichtigen Sponsorentermin. "eins energie"-Geschäftsführer Roland Warner (61) verkündete die weitere Zusammenarbeit mit dem Basketball-Bundesligisten.

Der regionale Energieversorger unterstützt die Niners für weitere drei Jahre bis 2027 und verdoppelt die jährliche Zuwendung für den erfolgreichsten Basketballverein in Sachsen.



"Die Niners haben eine enorme Strahlkraft weit über die Stadt Chemnitz hinaus. Der Verein, den wir schon seit 2006 unterstützen, hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ergebnis dieser harten und ehrlichen Arbeit steht vor uns", sagte Warner und zeigte auf den silbernen FIBA-Europe-Cup, den die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) in der vergangenen Woche in Istanbul mit viel Leidenschaft und Herzblut in der Verlängerung erkämpft hatte.

Herhold freute sich, dass "eins" erstmals ein längerfristiges Engagement eingeht und finanziell noch ordentlich etwas draufpackt.