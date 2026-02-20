40 Spiele in fünf Monaten! Niners-Trainer verteilt großes Lob und gibt Team bis Mittwoch frei

Chemnitz - 40 Pflichtspiele in fünf Monaten, Flüge quer durch Europa, kaum freie Tage zur Regeneration und eine Mannschaft, die nie komplett war: Die strapaziösen Monate sind nicht spurlos an den Niners vorübergegangen. Mit viel Mühe und Glück retteten die Chemnitzer den 99:96-Heimsieg gegen den Vorletzten Heidelberg ins Ziel.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53). © IMAGO / Fotostand

Die Erleichterung war riesengroß. Die Freude auf die kommenden Tage ebenfalls. Trainer Rodrigo Pastore (53) gab seinen Jungs bis Mitte der kommenden Woche frei. Am Donnerstag bittet der Argentinier sein Team erstmals wieder in die Trainingshalle.

"Ich freue mich auf die freien Tage und auf die Zeit mit meiner Familie", sagte Corey Davis (28). Der US-Amerikaner, der 2,2 Sekunden vor dem Ende mit einem Dreier und erfolgreichen Freiwurf den Erfolg gegen Heidelberg rettete, flog nach Houston/Texas. Auch Jordan Schakel verbringt die freien Tage in den USA. Andere wollen die Zeit nutzen, um Europa zu erkunden.

Davis, mit 17 Punkten hinter Nike Sibande (18) bester Werfer gegen Heidelberg, stand am Mittwochabend 40 Minuten auf dem Parkett.

In der zweimaligen Verlängerung merkte man dem Dauerbrenner das Pensum an. Dreimal verlor er leichtfertig den Ball.