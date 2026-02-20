40 Spiele in fünf Monaten! Niners-Trainer verteilt großes Lob und gibt Team bis Mittwoch frei
Chemnitz - 40 Pflichtspiele in fünf Monaten, Flüge quer durch Europa, kaum freie Tage zur Regeneration und eine Mannschaft, die nie komplett war: Die strapaziösen Monate sind nicht spurlos an den Niners vorübergegangen. Mit viel Mühe und Glück retteten die Chemnitzer den 99:96-Heimsieg gegen den Vorletzten Heidelberg ins Ziel.
Die Erleichterung war riesengroß. Die Freude auf die kommenden Tage ebenfalls. Trainer Rodrigo Pastore (53) gab seinen Jungs bis Mitte der kommenden Woche frei. Am Donnerstag bittet der Argentinier sein Team erstmals wieder in die Trainingshalle.
"Ich freue mich auf die freien Tage und auf die Zeit mit meiner Familie", sagte Corey Davis (28). Der US-Amerikaner, der 2,2 Sekunden vor dem Ende mit einem Dreier und erfolgreichen Freiwurf den Erfolg gegen Heidelberg rettete, flog nach Houston/Texas. Auch Jordan Schakel verbringt die freien Tage in den USA. Andere wollen die Zeit nutzen, um Europa zu erkunden.
Davis, mit 17 Punkten hinter Nike Sibande (18) bester Werfer gegen Heidelberg, stand am Mittwochabend 40 Minuten auf dem Parkett.
In der zweimaligen Verlängerung merkte man dem Dauerbrenner das Pensum an. Dreimal verlor er leichtfertig den Ball.
Nächstes BBL-Spiel bestreiten die Niners am 6. März beim Tabellenvierten Würzburg
Als es darauf ankam, übernahm der Point Guard Verantwortung. "Corey ist einfach furchtlos und haut alles rein. Ich fragte ihn, ob er eine Pause braucht, aber er wollte auf dem Feld bleiben und machte am Ende die wichtigen Plays, als wir sie am nötigsten brauchten", zeigte sich Pastore begeistert.
"Nun freuen wir uns auf die Pause, die einige Jungs sehr nötig haben. Ab Donnerstag müssen wir versuchen, uns im Training weiter zu verbessern. Nur so kann es gehen - mit beharrlicher Arbeit", ergänzte der Erfolgscoach.
Das nächste BBL-Spiel bestreiten die Niners am 6. März beim Tabellenvierten Würzburg. Zwei Tage später kommt Ulm in die Messe Chemnitz. Am 11. März kämpft das Pastore-Team in Ljubljana/Slowenien um den Einzug ins EuroCup-Viertelfinale.
