Niners überzeugen in Trier: Folgt jetzt der Angriff auf die Play-off-Plätze?
Chemnitz - "Wir denken nur von Spiel zu Spiel, wollen uns Woche für Woche weiterentwickeln und verbessern", betonte Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) unmittelbar vor dem Spiel beim starken Aufsteiger Trier. Was sein Team anschließend aufs Parkett zauberte, war stark und nicht unbedingt zu erwarten.
Die Chemnitzer gewannen vor 5400 Zuschauern mit 105:100 (50:42) und stoppten ihre Negativserie von drei Auswärtsniederlagen in Folge.
"Ich bin sehr zufrieden mit unserer Performance", meinte Pastore nach dem neunten Saisonsieg im 20. BBL-Spiel. Die Play-off-Plätze sind wieder in Reichweite. Dafür müssen morgen, 20 Uhr, im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Heidelberg möglichst die nächsten zwei Punkte her.
"Ich bin stolz auf mein Team. Wir wollten auf den Heimsieg gegen den MBC und der ersten Halbzeit in Ankara aufbauen und haben das, mit Ausnahme einer Phase im dritten Viertel, gut gemacht", analysierte Pastore den Auftritt in Trier.
"Wir waren aggressiv und haben Trier in der Defense sehr gut attackiert. Jordan Roland (29, er traf sechsmal aus der Distanz, d. R.) hat zwar einige sehr schwere Dreier getroffen, aber auch darauf haben wir gute Reaktionen gezeigt."
Center Roman Bedime (24) steuerte 17 Punkte und sechs Rebounds zum Niners-Sieg bei
Der Niners-Coach lobte Eric Washington (32), "der immer besser in unsere Rotation integriert ist". Washington ist im EuroCup nicht spielberechtigt. In der BBL war es sein dritter Einsatz für die "Orange Army" und sein bester.
Die Trefferquote war fast perfekt. Der US-Amerikaner ging mit 14 Punkten und drei Assists aus dem Spiel.
In starker Verfassung präsentierte sich auch Yordan Minchev (27). Der Bulgare verpasste mit 22 Punkten (zweitbester Wert in dieser Saison) und neun Rebounds das Double-Double knapp.
Mit einem neuen persönlichen Karriere-Bestwert überzeugte Roman Bedime (24). Der Center, der nach einer Schulter-Operation erst verspätet in die Saison einsteigen konnte, steuerte 17 Punkte und sechs Rebounds zum Niners-Sieg bei.
