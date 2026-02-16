Niners überzeugen in Trier: Folgt jetzt der Angriff auf die Play-off-Plätze?

Chemnitz - "Wir denken nur von Spiel zu Spiel, wollen uns Woche für Woche weiterentwickeln und verbessern", betonte Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) unmittelbar vor dem Spiel beim starken Aufsteiger Trier . Was sein Team anschließend aufs Parkett zauberte, war stark und nicht unbedingt zu erwarten.

Eric Washington (32) wurde vom Niners-Coach gelobt. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Chemnitzer gewannen vor 5400 Zuschauern mit 105:100 (50:42) und stoppten ihre Negativserie von drei Auswärtsniederlagen in Folge.

"Ich bin sehr zufrieden mit unserer Performance", meinte Pastore nach dem neunten Saisonsieg im 20. BBL-Spiel. Die Play-off-Plätze sind wieder in Reichweite. Dafür müssen morgen, 20 Uhr, im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Heidelberg möglichst die nächsten zwei Punkte her.

"Ich bin stolz auf mein Team. Wir wollten auf den Heimsieg gegen den MBC und der ersten Halbzeit in Ankara aufbauen und haben das, mit Ausnahme einer Phase im dritten Viertel, gut gemacht", analysierte Pastore den Auftritt in Trier.

"Wir waren aggressiv und haben Trier in der Defense sehr gut attackiert. Jordan Roland (29, er traf sechsmal aus der Distanz, d. R.) hat zwar einige sehr schwere Dreier getroffen, aber auch darauf haben wir gute Reaktionen gezeigt."