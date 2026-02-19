Dramatik bei den Niners: Davis trifft in zweiter Overtime zum zehnten Sieg

Chemnitz - Dritter Sieg in Folge und sechs freie Tage für die Niners Chemnitz !

Kostja Mushidi (27) rettete die Niners in die zweite Verlängerung. © EHL Media/Michel Köhler

Fast zweieinhalb Stunden mühte sich die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) am Mittwochabend, ehe der hauchdünne 99:96-Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten Heidelberg unter Dach und Fach war.

"Bei Spielen wie heute ist es etwas tragisch, dass es im Basketball kein Unentschieden gibt. Heidelberg hat es definitiv nicht verdient, als Verlierer vom Parkett zu gehen", sagte Pastore nach dem zehnten Saisonsieg der Sachsen.

74:74 stand es nach 40 Minuten - fünf Minuten Verlängerung! In der schied der bis dahin beste Heidelberger Werfer DJ Horne (22 Punkte) verletzt aus. Kostja Mushidi (27) rettete die Gastgeber mit seinem Korb zum 82:82 in die zweite Overtime.

Erneut schaffte es das Pastore-Team nicht, sich entscheidend abzusetzen. Im Gegenteil. Elf Sekunden vor dem Ende führte der abstiegsbedrohte Gast. Der anschließende Einwurf der Niners landete im Seitenaus.

Die Schiris schauten sich die Szene lange an. Kevin Yebo (29) und Marcel Keßen (29) waren mit dem Rücken zur Kamera über die Seitenlinie gerutscht. Die Referees konnten die Video-Sequenz nicht auflösen. Sie beließen es bei ihrer Entscheidung: Einwurf für Chemnitz.