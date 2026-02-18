Kurzer Genuss für Niners-Center Bedime, nächste Aufgabe ruft schon

Nach einer Verletzung ist Niners-Center Roman Bedime wieder zurück. Er konnte sich über einen Sieg in Trier freuen, doch die nächste Aufgabe wartet schon.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Er war die Entdeckung der vergangenen Saison, spielte sich im Frühjahr mit spektakulären Aktionen in die Herzen der Fans: Niners-Center Roman Bedime (24).

Roman Bedime (24) brachte in Trier einen persönlichen Bestwert aufs Parkett.

Im Sommer warf ihn eine Schulterverletzung, die eine Operation erforderlich machte, zurück. Der gebürtige Berliner war wochenlang zum Zuschauen verdammt. Seit dem 24. Januar steht Bedime wieder auf dem Parkett und knüpft nahtlos dort an, wo er im Mai des vergangenen Jahres aufgehört hatte.

Am Sonntag beim 105:100-Sieg in Trier erreichte der 24-Jährige mit 17 Punkten einen neuen persönlichen BBL-Bestwert. "Es macht einfach Spaß, mit so guten Point Guards zu spielen. Sie finden mich, machen es mir einfach, auf eine gute Position zu kommen", erklärte Bedime nach dem neunten Saisonsieg der Niners bei Dyn.

Viel Zeit, seinen starken Auftritt zu genießen, hatte er nicht: "Ich freue mich. Ab dem nächsten Tag gilt der Fokus dann aber der neuen Aufgabe." Die heißt am Mittwoch (20 Uhr) in der Messe Chemnitz: Heidelberg.

In der vergangenen Saison mussten die Chemnitzer im Play-off-Viertelfinale gegen Heidelberg die Segel streichen. Aktuell läuft es für die Korbjäger aus der Neckarstadt deutlich schlechter. Sie reisen als Tabellenvorletzter an. Das rettende Ufer ist in Sichtweite.

Vergangene Saison stellte Heidelberg (in Weiß) den Niners in den Play-offs ein Bein.

Aber die Niners blicken nach oben, sie wollen mit dem dritten Sieg in Folge weiter an die begehrten Play-off-Plätze heranrücken.

