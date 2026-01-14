Niners Chemnitz verlieren deutsches Duell im Eurocup

Neu-Ulm - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Eurocup einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Chemnitzer Kevin Yebo im Zweikampf mit Ulms Mohamed Diakite. © IMAGO / DeFodi Images

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag im deutschen Duell bei Verfolger Ratiopharm Ulm mit 76:88 (41:46). Die Niners verpassten dadurch nicht nur den fünften Sieg nacheinander, sondern verloren nach dem 89:78-Hinspielerfolg auch den direkten Vergleich.

Amadou Sow war mit 20 Punkten bester Werfer der Chemnitzer. Aher Uguak erzielte bei seinem Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause sechs Punkte.



Die Chemnitzer hatten zunächst große Mühe, ins Spiel zu finden. Sie ließen im Angriff viele Chancen liegen und fanden in der Defensive kein Mittel gegen Ulms Christopher Ledlum, der beim Stand von 30:19 (13. Minute) für die Gastgeber bereits 16 Punkte erzielt hatte.