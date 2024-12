"Beschämend, blamabel!" Niners mit historischem Heim-Debakel

Chemnitz - Historisches Debakel für die Niners Chemnitz , die sich am Samstagabend in der restlos ausverkauften Messe von den Telekom Baskets Bonn vorführen ließen und 88:123 (44:70) verloren.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore schämt sich für die Niederlage am gestrigen Samstag. © IMAGO / Alexander Trienitz

Vor 5000 Zuschauern lagen die Sachsen nach dem ersten Viertel 19:38 zurück. Zur Pause standen die Gäste bei 70 (!) Punkten. Bonn nahm nur im dritten Viertel den Fuß etwas vom Gaspedal.

Dann kehrte der überragende Darius McGhee aufs Parkett zurück, traf weiter nach Belieben und führte den Champions-League-Sieger von 2023 zum 123:88-Auswärtssieg.

Trainer Rodrigo Pastore war fassungslos: "Das habe ich in meinen zehn Jahren hier in Chemnitz in unserer eigenen Halle noch nicht erlebt. Das ist einfach beschämend. Wir können uns nur in aller Form bei unseren Fans für diese Vorstellung entschuldigen."