Niners-Coup: Publikumsliebling Kevin Yebo bleibt in Chemnitz!

Leistungsträger Kevin Yebo (29, r.) fühlt sich nach eigener Aussage in Chemnitz sehr wohl. © Uwe Anspach/dpa

"Nach äußerst wohlwollenden Verhandlungen einigten sich Sachsens beste Korbjäger und Scoringmaschine Kevin Yebo auf eine Vertragsverlängerung", teilte der Bundesligist am Freitag mit. Zur genauen Vertragslaufzeit machten die Niners keine Angaben.

Yebo startet Anfang August mit der "Orange Army" in die offizielle Vorbereitung auf die neue Saison. "Kevin gehört einfach nach Chemnitz und ist zweifellos einer unserer wichtigsten Leistungsträger. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass er weiterhin im Niners-Jersey spielt. Wir freuen uns auf möglichst viele gemeinsame Erfolge", betonte Geschäftsführer Steffen Herhold.

"Home is where the heart is - Zuhause ist, wo das Herz ist", betont Yebo, dass er sich in Chemnitz einfach extrem wohl fühlt und dies letztlich den entscheidenden Ausschlag gab, auch künftig für das Team von Headcoach Rodrigo Pastore und vor den einzigartigen Niners-Fans auf Korbjagd zu gehen.

Der 2,07 Meter große Center kam im Sommer 2022 vom Zweitligisten Bremerhaven nach Chemnitz. Yebo erarbeitete sich mit hoher Einsatzbereitschaft sowie reichlich Spielwitz eine zunehmend größere Rolle im Team.

Spätestens in der Saison 2023/24 gelang ihm dann der ganz große Durchbruch, welcher mit dem Sieg im FIBA Europe Cup und dem Erreichen des BBL-Playoff-Halbfinales auch für den gesamten Verein eine überragende Krönung fand.