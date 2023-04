Bitter! Niners Chemnitz müssen sich Oldenburg in letzter Minute geschlagen geben

Niners-Trainer Rodrigo Pastore kassierte mit seiner Mannschaft am Samstagabend gegen Oldenburg eine Heimniederlage. (Archivbild) © Toni Söll

Vier Tage nach dem 70:76 gegen Meister Alba Berlin unterlag die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Samstagabend dem Tabellenvierten EWE Baskets Oldenburg mit 89:91 (50:47).



In der ersten Halbzeit überraschte im Team der Sachsen ein Korbjäger, der in den vergangenen Wochen eher selten in Erscheinung getreten war: Flügelspieler Jason George!

Die Leihgabe vom FC Bayern München stand in der Starting-Five und spielte beherzt auf. George krönte seine Leistung vor der Pause mit acht Punkten. Er war es auch, der nach einem Steal unter dem gegnerischen Korb per Korbleger auf 30:21 (13.) stellte.

Das war die höchste Chemnitzer Führung in der ersten Halbzeit und im gesamten Spiel. Zur Pause lag das Pastore-Team mit drei Punkten vorn (50:47).

Das konnte sich auch im dritten Viertel nicht vorentscheidend absetzen. Zu groß war das Leistungsgefälle innerhalb des Teams.

Gut lief es, wenn Wes Clark mit auf dem Parkett stand. Der US-Amerikaner sorgte mit sechs Punkten in Folge für das zwischenzeitliche 63:57 (26.). Die Gäste kämpften sich wieder heran, glichen vier Sekunden vor der Sirene zum 70:70 aus.

Im finalen Abschnitt jagte Kevin Yebo einen Dreier durch die Reuse. Der Kanadier Aher Uguak erhöhte mit seinem Dunk auf 78:73 (32.). Es waren zwei von wenigen Highlights in dieser kampfbetonten und zerfahrenen Partie, die durch viele Fouls immer wieder unterbrochen wurde.