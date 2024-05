Niners vor Play-off-Start fast wieder in Topform!

Chemnitz - Die beiden Play-off-Heimspiele der Niners Chemnitz gegen Rasta Vechta sind fest terminiert. Spiel eins findet am Freitag, 20.30 Uhr, Spiel zwei am Pfingstsonntag, 19 Uhr, statt.

Jetzt beginnt für die Niners um DeAndre Lansdowne (34) die Crunch-Time. Die ersten beiden Spiele im Play-off-Viertelfinale haben sie am Freitag und Sonntag in der eigenen Halle gegen Vechta. © IMAGO/Alexander Trienitz

In Vechta muss der Europe-Cup-Sieger am 21. Mai (20.30 Uhr) antreten. Gespielt wird nach dem Modus "Best-of-five".

Gewinnen die Niners alle drei Partien, stehen sie im Halbfinale.

Gibt es ein viertes oder fünftes Duell, sind der 23. Mai (18.30 Uhr in Vechta) und der 25. Mai (18.30 Uhr in Chemnitz) vorgesehen.

"So langsam nähern wir uns wieder unserer Topform an. Das ist direkt vor den Play-offs genau der richtige Zeitpunkt", meinte Trainer Rodrigo Pastore (51) nach dem 79:66 gegen Würzburg, dem letzten Spiel und Sieg in der Hauptrunde.