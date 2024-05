Niners starten morgen ins Viertelfinale gegen Aufsteiger Vechta

Chemnitz - Play-off-Zeit in Chemnitz ! Am Freitag (20.30 Uhr) starten die Niners ins Viertelfinale. Gegner ist Aufsteiger Rasta Vechta.

Anfang Mai erlebten die Niners eine Niederlage gegen Rasta Vechta. © IMAGO/Alexander Trienitz

Was einfach klingt, ist es garantiert nicht! Am 1. Mai gewannen die Niedersachsen in der Messe Chemnitz 91:83.

In der Hinrunde mussten sie sich gegen die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) erst in der Crunchtime geschlagen geben. Nachdem er kurz zuvor weggerutscht war und den Ball fast schon verloren hatte, warf Wesley van Beck (28) die Gäste sechs Sekunden vor dem Buzzer aus der Distanz zum 81:80-Sieg.

"Platz drei nach der Hauptrunde - das hat vor der Saison keiner erwartet. Das macht uns stolz. Doch jetzt fängt die Arbeit erst an", betont Routinier Dominic Lockhart (29).

Center Kevin Yebo (28) ergänzt: "Jetzt muss die letzte Energie herausgequetscht werden. Wir freuen uns auf die Play-offs. Wir sind hungrig."