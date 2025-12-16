Bringt Pastore die Niners zurück in die Erfolgsspur?

Chemnitz - Die Niners -Krise kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt! Bis Jahresende warten auf die Chemnitzer mit den EuroCup-Spielen gegen Panevezys und Besiktas Istanbul, den Derbys gegen Rostock und Weißenfels sowie dem Duell am 30. Dezember gegen das Überraschungsteam Trier (aktuell Zweiter) ein straffes und verdammt schweres Programm.

Auf Corey Davis (30, r.) kann sich Rodrigo Pastore (53, l.) verlassen. Aber das allein reicht nicht. © imago/Fotostand

Kämpft sich die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) aus dem tiefen Tal heraus? Oder neigt sich die erfolgreiche Ära des Argentiniers, der seit über zehn Jahren in Chemnitz an der Seitenlinie steht, dem Ende entgegen?

Momentan gibt es zu viele Spieler im Pastore-Team, die nicht performen, die nicht etwa schwankende, sondern schlichtweg schwache Leistungen aufs Parkett legen.

Zu den wenigen Ausnahmen zählt Corey Davis. Der US-Amerikaner war bei der deftigen 67:86-Heimpleite gegen Würzburg bester Werfer neben Kevin Yebo (beide 20 Punkte). In Anbetracht der Vorgeschichte ein erstaunlicher Wert für den Niners-Spielmacher.

Pastore: "Corey musste aus völlig nachvollziehbaren familiären Gründen direkt nach dem Athen-Spiel am Dienstagabend nach Italien reisen. Er stellte aber sicher, dass er rechtzeitig für unser Match gegen Würzburg zurück sein würde, um dem Team zu helfen."