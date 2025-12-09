Niners Chemnitz siegen nach Aufholjagd im Eurocup

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat seinen dritten Heimsieg im Eurocup gefeiert.

Nach einem Rückstand von 53:66 konnten die Niners sich zurückkämpfen und gewannen letztendlich 73:68. © Imago / Jan Huebner

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang am Dienstagabend Schlusslicht Panionios Athen nach einer Aufholjagd im Schlussviertel mit 73:68 (37:40) und weist in Gruppe B nun eine Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen auf.

Amadou Sow war mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners.

Die Chemnitzer starteten mit hoher Intensität in die Partie und führten schnell mit 9:2 (4. Minute). Mit schlecht vorbereiteten Würfen und nachlässigem Defensivverhalten machten sich die Gastgeber danach das Leben aber selbst schwer.

Lange behaupteten sie dennoch eine knappe Führung, ehe Athen das Spiel mit einem 9:0-Lauf noch vor der Pause drehte.

Auch nach dem Wechsel konnten die Niners in der Offensive keinen Rhythmus aufbauen. Die Gäste erspielten sich Vorteile unter dem Korb und zogen bis auf 66:53 (32.) davon.