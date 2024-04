Dank starker Defense: Niners Chemnitz feiern gegen Bonn den 22. Saisonsieg!

Chemnitz - Die Niners Chemnitz bleiben dem Basketball-Bundesliga -Spitzenreiter Bayern München dicht auf den Fersen. In der heimischen Messehalle bezwangen die Sachsen am Samstagabend den Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn mit 80:66 (37:33). Das war der 22. Saisonsieg.

DeAndre Lansdowne von den Niners Chemnitz (#9) setzt einen Dunk. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Gastgeber hatten ihre Hausaufgaben gemacht. 95 Punkte kassierten sie eine Woche zuvor beim Auswärtssieg gegen den Mitteldeutschen BC.

Gegen Bonn, das zweitbeste Offensivteam der Liga, musste eine bessere Defense her.



Das schafften die Niners. In den ersten sieben Minuten gestatteten sie den Gästen nur sechs Zähler. Auch im zweiten Viertel verteidigten die Hausherren intensiv und konzentriert.

In der 18. Minute hatte sich die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore die höchste Führung in der ersten Halbzeit erkämpft: 35:22. Die letzten zwei Minuten gingen an die Gäste, die bis zur Pausensirene auf vier Punkte verkürzten.

Spannung war für die zweite Hälfte garantiert. In die startete die Pastore-Five erfolgreich. DeAndre Lansdowne sorgte mit seinem Dreier zum 44:36 (23.) wieder für ein Punktepolster.