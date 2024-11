Darum spielte Niners-Star Tischler in Braunschweig mit verschiedenen Schuhen

Die tragende Rolle, die sich Tischler in den drei Jahren bei den Basketball Löwen erarbeitet hatte, füllt er in Chemnitz noch nicht aus. Immer wieder ließ der Flügelspieler in den ersten Spielen der Saison sein Talent aufblitzen. Die Konstanz fehlt - wie bei fast allen Akteuren im Team der Niners.

"Wir spielen in Chemnitz ein anderes System. Deshalb sieht meine Bilanz jetzt noch etwas anders aus als zuletzt in Braunschweig. Aber ich mache mir darüber keine Gedanken. Die Mannschaft hat Vertrauen in mich, ebenso das gesamte Trainerteam. Ich gehe selbstbewusst an die Arbeit und versuche, Schritt für Schritt, Spiel für Spiel weiterzukommen", erklärt Tischler, der einen Satz von Pastore längst verinnerlicht hat: "Über allem steht das Team."

Das ist auch das Leitmotiv des neuen Bundestrainers Alex Mumbru (45), der Tischler für die kommenden EM-Qualifikationsspiele am Freitag und Montag gegen Schweden nominiert hat.

"Das ist eine große Ehre", betont Tischler: "Wie bei den Niners werde ich auch da im Dienst der Mannschaft arbeiten und hoffe, dass ich es dann in den endgültigen Kader für die beiden Spiele schaffe."