Dicke Überraschung bei den Niners: Dieser Leistungsträger geht sofort nach Russland!

Die Niners Chemnitz vermelden kurz vor dem Heimspiel gegen Rasta Vechta (Sonntag, 15 Uhr) den Abgang von Ty Brewer (25).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Dicke Überraschung bei den Niners Chemnitz! Der Basketball-Bundesligist vermeldet kurz vor dem Heimspiel gegen Rasta Vechta (Sonntag, 15 Uhr) den Abgang von Ty Brewer (25). Der US-Amerikaner war erst im Sommer vom Pokalsieger aus Weißenfels zu den Sachsen gewechselt.

Ty Brewer (25) erhielt ein äußerst lukratives Angebot des russischen Topclubs Kasan. © IMAGO / Fotostand Wie die Niners mitteilten, erhielt Brewer ein äußerst lukratives Angebot des russischen Topclubs Kasan. Nach umfassenden Gesprächen mit allen Beteiligten haben sich die Chemnitzer Verantwortlichen nunmehr entschlossen, dem Wechselwunsch von Brewer zuzustimmen. "Normalerweise möchten wir mitten in der Saison keine Leistungsträger abgeben. Für Ty ist es eine einmalige Chance. Außerdem wird Aher Uguak voraussichtlich in wenigen Wochen in unseren festen Kader zurückkehren. Deshalb haben wir die Freigabe erteilt", betonte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (47) die Entscheidung. Brewer kam im Sommer vom Mitteldeutschen BC und bestritt für die "Orange Army" 25 Pflichtspiele in Bundesliga, Pokal und EuroCup. Dabei brachte er es auf durchschnittlich knapp 27 Minuten Einsatzzeit und 10,5 Punkte.

Brewer hatte einen wichtigen Anteil daran, dass die Niners wieder in die Spur fanden