Dicke Überraschung bei den Niners: Dieser Leistungsträger geht sofort nach Russland!
Chemnitz - Dicke Überraschung bei den Niners Chemnitz! Der Basketball-Bundesligist vermeldet kurz vor dem Heimspiel gegen Rasta Vechta (Sonntag, 15 Uhr) den Abgang von Ty Brewer (25). Der US-Amerikaner war erst im Sommer vom Pokalsieger aus Weißenfels zu den Sachsen gewechselt.
Wie die Niners mitteilten, erhielt Brewer ein äußerst lukratives Angebot des russischen Topclubs Kasan. Nach umfassenden Gesprächen mit allen Beteiligten haben sich die Chemnitzer Verantwortlichen nunmehr entschlossen, dem Wechselwunsch von Brewer zuzustimmen.
"Normalerweise möchten wir mitten in der Saison keine Leistungsträger abgeben. Für Ty ist es eine einmalige Chance. Außerdem wird Aher Uguak voraussichtlich in wenigen Wochen in unseren festen Kader zurückkehren. Deshalb haben wir die Freigabe erteilt", betonte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (47) die Entscheidung.
Brewer kam im Sommer vom Mitteldeutschen BC und bestritt für die "Orange Army" 25 Pflichtspiele in Bundesliga, Pokal und EuroCup. Dabei brachte er es auf durchschnittlich knapp 27 Minuten Einsatzzeit und 10,5 Punkte.
Brewer hatte einen wichtigen Anteil daran, dass die Niners wieder in die Spur fanden
Nach einem kleinen Tief blühte Brewer in den letzten Begegnungen auf und hatte einen wichtigen Anteil daran, dass die Niners wieder in die Spur fanden und das Jahr 2025 mit sechs Siegen aus sieben Pflichtpartien abschlossen.
Herhold: "Wir möchten Ty sehr dafür danken, dass er trotz des im Raum stehenden Wechsels alles für unser Team gegeben und maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen beigetragen hat."
Bei Kasan wird Ty Brewer auf Marco Stanojevic treffen, welcher von 2023 bis 2025 Athletiktrainer der Niners war. Außerdem stehen im Kader des Tabellenzweiten der russischen VTB-League mit Jalen Reynolds (München), Paris Lee (Bamberg), CJ Bryce (Würzburg) und Dyshawn Pierre (Braunschweig) mehrere ehemalige Bundesligaspieler.
Während Brewer bereits in Russland eingetroffen ist und den Medizincheck bestanden hat, wird Kapitän Kaza Kajami-Keane (31) am Sonntag beim Heimspiel gegen Vechta den nunmehr frei gewordenen sechsten Ausländerplatz im Niners-Kader einnehmen. Auch Jordan Schakel, der zuletzt wegen Rückenbeschwerden pausierte, kehrt ins Team zurück.
Titelfoto: IMAGO / Fotostand