Die ersten Niners-Neuzugänge sind verpflichtet! Was wird mit Kevin Yebo?

Chemnitz - Offiziell verkünden die Niners in der kommenden Woche die ersten Neuzugänge. TAG24 erfuhr beim jüngsten Auftritt der Chemnitzer in der heimischen Messe: Die Verträge mit Kostja Mushidi (26, zuletzt in Göttingen) und Ty Brewer (25, Mitteldeutscher BC) sind unter Dach und Fach.

Verlängert Center Kevin Yebo (29) bei den Niners? © Hendrik Schmidt/dpa

Das bittere Viertelfinale-Aus zu verdauen, wird noch einige Tage dauern. Abseits des Parketts läuft schon längst die Planung für das neue Spieljahr.

Die eingangs erwähnten Neuverpflichtungen sind zwei Puzzleteile. Ein weiteres, extrem wichtiges ist Center Kevin Yebo (29).

Der Publikumsliebling war in der Rückrunde aus München zu den Niners zurückgekehrt. Yebo: "Ich war damals in einer Situation, in der es mir sehr schlecht ging. Dieser Verein und diese Fans haben mir ein Zuhause gegeben. Dafür an alle ein Riesendank."

Yebos Vertrag läuft aus. "Ich bin zuversichtlich, dass er uns die Treue hält und verlängert. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten zwei Wochen final klären können", verriet Herhold.