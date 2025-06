Der sechste Neue steigt verspätet bei den Niners ein! Das ist der Grund

Alles in Kürze

Minchev trifft bei den Niners auf einen alten Bekannten. Der talentierte Flügelspieler lernte während des renommierten Adidas Sommercamps 2018 in Treviso erstmals Kostja Mushidi (27) kennen, den die Niners vor einigen Wochen verpflichtet haben.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (46). © Ralph Kunz

Minchev legte in Belgien die wohl beste Saison seiner bisherigen Karriere hin. Er bestritt für Spirou insgesamt 45 Pflichtpartien, bei denen er in durchschnittlich knapp 25 Spielminuten 12,6 Punkte, 7,3 Rebounds und 2,1 Assists markierte und mit guten Trefferquoten von 61 Prozent aus dem Zweierbereich und 32 Prozent von der Dreierlinie glänzte.

"Yordan arbeitet hart und verfügt über einen sehr hohen Basketball-IQ", weiß Pastore, während Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (46) ergänzt: "Er hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Wir sind überzeugt, dass Yordan bereit für den nächsten Schritt in die deutsche Bundesliga ist."

"Ich bin sehr glücklich, Teil des Teams zu sein und fiebere dieser großen Chance schon jetzt entgegen. Die Niners verfolge ich seit ihrem wirklich beeindruckenden Europe-Cup-Sieg und kann es kaum erwarten, das Team und alle Mitarbeiter kennenzulernen", so Minchev.

Er wird mit einigen Tagen Verspätung in Chemnitz eintreffen. Anfang August stehen für das bulgarische Nationalteam in der WM-Qualifikation die ersten Spiele gegen Österreich und die Niederlande an. Minchev ist dabei.