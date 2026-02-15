Wow! Niners siegen dreistellig beim Dritten

Trier - Wow! Was für eine Energie-Leistung! Die Niners gewannen Sonntagabend beim Tabellendritten Trier dreistellig mit 105:100 (50:42). Nach diesem ganzen Reisestress war dies ein Sieg des Willens und der Moral.

Die Niners hauten alles raus und belohnten sich am Ende mit 105:100. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Die Niners begannen äußerst konzentriert. John Newman legte zum 2:0 vor. Bis zur Pause lagen die Chemnitzer nur einmal im Rückstand (7:8/8.), spielten intensiv, aggressiv und vor allem effektiv.

28 Punkte in den ersten zehn Minuten konnten sich sehen lassen. Yordan Minchev mit einem Dreier machte das 28:22 beim Tabellendritten nach dem ersten Viertel fest.

Auch in Durchgang zwei waren die Niners obenauf, konnten ihren Vorsprung halten. Beim 42:31 (14.) durch einen Halbdistanzwurf von Eric Washington waren es sogar mal mehr als zehn Punkte plus.

Insgesamt war es ein attraktives Spiel, weil die Gladiators natürlich dagegenhielten. Zur Pause führten die Sachsen dennoch mit 50:42.

So aufs Ende der dritten zehn Minuten war zu erkennen, dass so langsam die Energie schwand. Trier übernahm das Kommando. Ein Korbleger von Corey Davis sorgte aber dafür, dass Chemnitz mit einem 76:74 ins letzte Viertel ging.