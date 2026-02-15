Wow! Niners siegen dreistellig beim Dritten
Trier - Wow! Was für eine Energie-Leistung! Die Niners gewannen Sonntagabend beim Tabellendritten Trier dreistellig mit 105:100 (50:42). Nach diesem ganzen Reisestress war dies ein Sieg des Willens und der Moral.
Die Niners begannen äußerst konzentriert. John Newman legte zum 2:0 vor. Bis zur Pause lagen die Chemnitzer nur einmal im Rückstand (7:8/8.), spielten intensiv, aggressiv und vor allem effektiv.
28 Punkte in den ersten zehn Minuten konnten sich sehen lassen. Yordan Minchev mit einem Dreier machte das 28:22 beim Tabellendritten nach dem ersten Viertel fest.
Auch in Durchgang zwei waren die Niners obenauf, konnten ihren Vorsprung halten. Beim 42:31 (14.) durch einen Halbdistanzwurf von Eric Washington waren es sogar mal mehr als zehn Punkte plus.
Insgesamt war es ein attraktives Spiel, weil die Gladiators natürlich dagegenhielten. Zur Pause führten die Sachsen dennoch mit 50:42.
So aufs Ende der dritten zehn Minuten war zu erkennen, dass so langsam die Energie schwand. Trier übernahm das Kommando. Ein Korbleger von Corey Davis sorgte aber dafür, dass Chemnitz mit einem 76:74 ins letzte Viertel ging.
Und das hatte es in sich. Die Niners wehrten sich buchstäblich nach Kräften, hauten tapfer alles raus und belohnten sich. Beim 89:88 (36.) führte Trier erstmals wieder seit der achten Minute. Chemnitz konterte bärenstark mit einem 8:0-Lauf durch Minchev, Washington (4) und Davis - 96:89 (58.). Das war die Vorentscheidung.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa