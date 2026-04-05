Dramatisches Ende: Niners Chemnitz verlieren in letzter Sekunde gegen Bonn

Chemnitz - Dramatisches Ende im Spiel der Niners Chemnitz gegen die Telekom Baskets Bonn. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) lag fast über die komplette Spielzeit vorn. In den Schlusssekunden verloren die Sachsen 75:76 (42:30).

In den letzten Sekunden gaben die Niners den Sieg noch aus der Hand. © IMAGO / Alexander Trienitz

"Es ist leider schon das zweite Mal in dieser Saison, dass wir durch einen 'Last-Second-Shot' der übers Brett reingeht, verlieren. Das Glück ist nicht auf unserer Seite", sagte Trainer Pastore.

Die Gäste hatten vor 4600 Zuschauern eine miserable Trefferquote aus der Distanz. Doch der entscheidende Dreier von Grayson Murphy (27) landete 3,9 Sekunden vorm Ende im Korb.

Im Gegenzug avancierte ausgerechnet der beste Chemnitzer, Corey Davis (28), zum tragischen Helden. Der Ball landete auf dem Korb-Ring.

Nach wettbewerbsübergreifend fünf Heimsiegen in Folge verloren die Niners erstmals wieder vor heimischer Kulisse. Davis war mit 21 Punkten bester Werfer. Ihm folgte Kevin Yebo (30, 19 Zähler).

"Das Ende verlief ähnlich wie im Hinspiel, mit dem Glück auf unserer Seite. Wir trafen einen 'Big Shot'. Chemnitz vergab den letzten Wurf. Und so gewannen wir ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können", meinte Gästecoach Marko Stankovic (42). In Bonn hatte sein Team 84:80 gewonnen.