Niners-Abgang Nummer zwei: Center Bedime geht nach Frankfurt

Chemnitz - In der BBL starten am Samstag die Play-offs. Erstmals seit vier Jahren sind die Niners nicht dabei. Die Spieler haben sich in den Urlaub verabschiedet. Nach Chemnitz zurückkehren werden die wenigsten!

Niners-Center Roman Bedime (24) im Auswärtsspiel in Ludwigsburg beim Freiwurf. © imago/eibner

Spielmacher Corey Davis (28) hatte seinen Abschied am Montag, keine 24 Stunden nach der Braunschweig-Pleite, bekannt gegeben. Mit Roman Bedime (24) verkünden die Niners nun Abgang Nummer zwei. Der Center wechselt zum Liga-Konkurrenten Skyliners Frankfurt.

"Ich bin sehr dankbar für die Zeit in Chemnitz und all die Unterstützung. Ich konnte mein Ziel erreichen, mich zu einem Bundesligaspieler zu entwickeln", erklärte Bedime.

Als großes Talent kam er vor zwei Jahren von Rasta Vechta II. (ProA). Dass er nur 45 von 99 möglichen Pflichtspielen für die Niners bestritt, lag am Verletzungspech.

Im Herbst 2024 kugelte er sich die Schulter aus, musste mehrere Wochen pausieren. Diese Verletzung ereilte ihn in den folgenden Monaten zwei weitere Male. Zu Saisonbeginn 2025 wurde eine Operation unumgänglich.